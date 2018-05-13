18:00 13.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Я допустил всего одну ошибку, и она могла стоить мне победы, - Ломаченко

Новоиспеченный чемпион по версии WBA в легком весе и WBO во втором полулегком весе уроженец Одессы Василий Ломаченко поделился с журналистами деталями боя с Хорхе Линаресом. 

Я допустил всего одну ошибку, и она могла стоить мне победы, - Ломаченко

Об этом передает Boxing Ukraine PRO.

По его словам, не стоило так сильно заходить влево, оби Линарес это хорошо проанализировал и воспользовался, за что ему нужно отдать должное. Отец посоветовал больше начать боксировать со "второго этажа", "помотать" венесуэльца по рингу, и это принесло свои плоды. Линарес к 9 раунду сильно выдохся, ему просто не хватило выносливости, а в 10 раунда произошла классическая ошибка - он стал "бросаться" на мои выпады, что обернулось для него нокдауном.

"Не умеешь учиться на чужих ошибках - учимся на своих", - добавил Василий. 

Ранее чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко признан сильнейшим боксером текущего года по версии Boxing Writers Association of America’s.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинец Василий Ломаченко победил венесуэльца Хорхе Линареса в 10 раунде, став абсолютным чемпионом в своем дивизионе. 


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