Я допустил всего одну ошибку, и она могла стоить мне победы, - Ломаченко

Новоиспеченный чемпион по версии WBA в легком весе и WBO во втором полулегком весе уроженец Одессы Василий Ломаченко поделился с журналистами деталями боя с Хорхе Линаресом.
Об этом передает Boxing Ukraine PRO.
По его словам, не стоило так сильно заходить влево, оби Линарес это хорошо проанализировал и воспользовался, за что ему нужно отдать должное. Отец посоветовал больше начать боксировать со "второго этажа", "помотать" венесуэльца по рингу, и это принесло свои плоды. Линарес к 9 раунду сильно выдохся, ему просто не хватило выносливости, а в 10 раунда произошла классическая ошибка - он стал "бросаться" на мои выпады, что обернулось для него нокдауном.
"Не умеешь учиться на чужих ошибках - учимся на своих", - добавил Василий.
Ранее чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко признан сильнейшим боксером текущего года по версии Boxing Writers Association of America’s.
Как сообщалось в "УРА-Информ", украинец Василий Ломаченко победил венесуэльца Хорхе Линареса в 10 раунде, став абсолютным чемпионом в своем дивизионе.
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