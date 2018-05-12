Зинченко стал моим "любимчиком", - Гвардиола

По его словам, такие вингера вроде Зинченко заставляют тебя постоянно по-другому смотреть на игру команды в целом. Зинченко в рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги показал, что будущий успех нашей команды будет зависить от "молодой крови" в составе, которая за счет лучшей физической формы, уверенно обыгрывает опытных футбольных "ветеранов".

В последнем матче украинец полностью контролировал действия опасного Энтони Нокарта, что позволило "горожанам" одержать уверенную победу. Таким образом, команда побила рекорд в рамках национального чемпионата, забив 105 голов в течении одного сезона.

"В этот день поле вышло 11 футболистов, которые хотели играть и побеждать", - подытожил Гвардиола.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полузащитник сборной Украины Александр Зинченко завоевал в составе "Манчестер Сити" титул чемпиона Англии.