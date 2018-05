Стало известно имя лучшего боксера 2018 года

Василий заслужил первенство и награду "Fighter of the Year" имени легендарного Шугара Рея Робинсона по версии судейской коллегии организации. Награды достались также и тьюторской команде Ломаченко. Так, его отец - Анатолий получит статуэтку "Eddie Futch Award" в номинации "Тренер года", а промоутер Ломаченко Эгис Климас будет награжденным в номинации "Manager of the Year".

Кроме того, украинец скоро станет обладателем еще одной именитой награды за три успешно проведенных подряд поединка против Джейсона Соси, Мигеля Марриаги, а также Гильермо Ригондо.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и обладатель титула WBA Super в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели последнюю дуэль взглядов в преддверии их поединка.