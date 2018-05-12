11:15 12.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Стало известно имя лучшего боксера 2018 года

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко признан сильнейшим боксером текущего года по версии Boxing Writers Association of America’s. Об этом передает Boxingscene.

Стало известно имя лучшего боксера 2018 года

Василий заслужил первенство и награду "Fighter of the Year" имени легендарного Шугара Рея Робинсона по версии судейской коллегии организации. Награды достались также и тьюторской команде Ломаченко. Так, его отец - Анатолий получит статуэтку "Eddie Futch Award" в номинации "Тренер года", а промоутер Ломаченко Эгис Климас будет награжденным в номинации "Manager of the Year".

Кроме того, украинец скоро станет обладателем еще одной именитой награды за три успешно проведенных подряд поединка против Джейсона Соси, Мигеля Марриаги, а также Гильермо Ригондо.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и обладатель титула WBA Super в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели последнюю дуэль взглядов в преддверии их поединка.


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