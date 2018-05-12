Надаль проиграл два сета на родном корте

Судьи спарринга отметили примечательный факт, последний раз Надаль уступил 51 неделю назад также Тиму в четвертьфинале Рима. Австрийца после этой победы стали называть "разрушитель испанских легенд". После унизительного поражения 31-летний Рафаэль выиграл на грунте 21 матч и 50 сетов подряд.

Последний раз такую длительную серию побед в мире тенниса наблюдали 34 года назад. В прошлом году на полях Ролан Гаррос и в Монте-Карло и Барселоне этой весной Надаль добивался первенства. Делить с ним титул чемпиона пытался европейский теннисист Нолан Джокович, однако он потерпел 3 поражения под ряд от испанца в финалах и полуфиналах лиги WTA.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг, в который вошел на первое место испанец Рафаэль Надаль. Таким образом, футболист сместил с вершины рейтинга швейцарца Роджера Федерера.