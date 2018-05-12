Дани Алвес ушел из сборной Бразилии перед ЧМ-2018

Об этом сообщает Globo.com

У Алвес травма крестообразной связки правого колена, которую он случайно получил в финале Кубка Франции против Лез Эрбье. Планировалось, что 35-летний спортсмен поправится к началу чемпионата мира, но дополнительный медицинский осмотр показал обратное.

Медик сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил вердикт, что Алвесу после следующего осмотра в начале лета нужно будет не менее шести недель для начала полноценных тренировок.

Основными вариантами на закрытие места правого защитника определены Данило (Манчестер Сити), Рафинья (Бавария) и Фагнер (Коринтианс). Футболисты Бразилии на групповом этапе чемпионата мира сразятся со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение о наложении штрафа в сторону Российского футбольного союза (РФС).