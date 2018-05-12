Чего стоит ожидать зрителям от спарринга Ломаченко-Линарес - ВИДЕО

Накануне поединка в разогревочных боях выступят Карлос Адамс (Доминикана) - Алехандро Баррера (Мексика) - 12 раундов Майкл Конлан (Великобритания) - Ибон Ларринага (Испания) - 8 раундов.
Напомним, что чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и обладатель титула WBA Super в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели последнюю дуэль взглядов в преддверии их поединка.
Как сообщалось в "УРА-Информ", чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко признан сильнейшим боксером текущего года по версии Boxing Writers Association of America’s.
Непобеждённый украинский боксёр-профессионал в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик утверждает, что песню "Їхали козаки" украинской группы "Тінь сонця" он использовал первым из всех, и тогда ее никто не знал.
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко может выйти на ринг против чемпиона по версии WBA Super в легком весе Хорхе Линаресом. В частности, бой может состоятся 12 мая 2018 года.