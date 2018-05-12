Чего стоит ожидать зрителям от спарринга Ломаченко-Линарес - ВИДЕО

Об этом передает официальный сайт соревнований.

Так, Ломаченко впервые в истории может побить мировой рекорд по скорости завоевания боксерских титулов. Его соперник - Хорхе Линарес считает, что неуязвимость Ломаченко всего миф, который он готов будет разрушить в течении 30 минут.

Накануне поединка в разогревочных боях выступят Карлос Адамс (Доминикана) - Алехандро Баррера (Мексика) - 12 раундов Майкл Конлан (Великобритания) - Ибон Ларринага (Испания) - 8 раундов.

Напомним, что чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и обладатель титула WBA Super в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели последнюю дуэль взглядов в преддверии их поединка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко признан сильнейшим боксером текущего года по версии Boxing Writers Association of America’s.