17:17 12.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Чего стоит ожидать зрителям от спарринга Ломаченко-Линарес - ВИДЕО

Уже в это воскресенье чемпион мира в полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) проведет поединок с чемпионом WBA в легком весе венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).
 

Чего стоит ожидать зрителям от спарринга Ломаченко-Линарес - ВИДЕО

Об этом передает официальный сайт соревнований.

Так, Ломаченко впервые в истории может побить мировой рекорд по скорости завоевания боксерских титулов. Его соперник - Хорхе Линарес считает, что неуязвимость Ломаченко всего миф, который он готов будет разрушить в течении 30 минут.

Накануне поединка в разогревочных боях выступят Карлос Адамс (Доминикана) - Алехандро Баррера (Мексика) - 12 раундов Майкл Конлан (Великобритания) - Ибон Ларринага (Испания) - 8 раундов.

Напомним, что чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и обладатель титула WBA Super в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели последнюю дуэль взглядов в преддверии их поединка. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко признан сильнейшим боксером текущего года по версии Boxing Writers Association of America’s.


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