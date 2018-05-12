Клуб Ярмоленко примет в свои ряды скандального футболиста

Об этом сообщает ua-football.com.

Главный тренер немецких "шмелей" Люсьен Фавр родом и Швейцарии решил предложить сотрудничество Балотелли, с которым последние два года взаимодействовал в "Ницце".

В том случае, если "Боруссия" окончательно решит об участии скандального итальянца, то его перевод ничего не будет стоить немцам, потому что по завершению сезона Балотелли войдет статус свободного футболиста.

Стоит отметить, в нынешнем сезоне Балотелли показывает хорошие результаты - за 36 матчей он забил 24 гола.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сыграет в прощальном матче своего бывшего партнера по миланской команде Андреа Пирло.