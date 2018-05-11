Украинец добыл награду на Кубке мира по скалолазанию

Такую информацию передает "Информ-UA".

Сообщается, что лучший результат среди всей украинской команды показал Даниил Болдырев из Одессы. В частности, он и добыл награду для украинского государства.

В свою очередь его оппонентом стал 17-летний китаец Жен Ксин Ли. Однако в этих соревнованиях спортсмен остался без медали.

При этом серебряную медаль завоевал индозенийский спортсмен Джалол Аспара, а первым призером Кубка мира по скалолазанию стал Дмитрий Тимофеев из России. Интересно, что в общем количестве в соревнованиях по боулдерингу и в дисциплине скорость участвовали 287 спортсменов из 30 стран.

Кстати, данная медаль – первая, которую Украина заслужила в нынешнем сезоне Кубка мира.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Херсоне прошел XIII Международный турнир класса "А” памяти Николая Мангера на котором Национальная сборная Украины по боксу стала победителем.