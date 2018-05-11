13:34 11.05.2018 | Спорт | Новости
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Неймар попросил "ПСЖ" отпустить его в "Реал"

26-летний нападающий ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар может покинуть французский клуб будущим летом.

Неймар попросил

Об этом сообщает Marca.

Премечательно, что Неймар сам попросил руководство ПСЖ сесть за стол переговоров и обсудить свой трансфер. Также интересно, что бразильский футболист еще в декабре общался с представителями "Реала", чтобы поскорее вернуться в Испанию.

Вопрос с уходом Неймара будет решаться на самом высоком уровне – для эмира Катара Тамима бин Хамада аль-Тани это вопрос престижа, деньги его не интересуют.

Трансфер оценивается в 260-300 миллионов евро. При этом зарплата игрока с учетом подписного бонуса может составить около 40 миллионов евро в год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на старте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов форвард мадридского Реала Криштиану Роналду установил новый рекорд турнира. Так, на днях ему удалось отличиться забитыми голами в десяти подряд матчах. 


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