16:57 10.05.2018 | Спорт | Новости
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WBA изготовила специальный суперпояс для победителя боя Ломаченко - ФОТО

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) презентовала специальный "суперпояс" для победителя боя между украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) и Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.

WBA изготовила специальный суперпояс для победителя боя Ломаченко - ФОТО

Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, на поясе указаны дата и место проведения встречи, а также имена ее участников. Кроме того, пояса такого образца изготавливаются организацией для наиболее значительных поединков, в которых встречаются сильнейшие боксеры.

В частности, в 2017 году такие пояса изготавливались для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, а также для боя казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

Поединок между Ломаченко и Линаресом состоится 12 мая в Нью-Йорке (США).

При этом украинец, являющийся действующим чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе, поднимется на категорию, чтобы оспорить принадлежащий венесуэльцу титул чемпиона WBA в легком весе. 



В случае успеха у Ломаченко будет десять дней, чтобы решить, какой титул оставить во владении. Об этом заявил президент WBO Франсиско "Пако" Валкарсель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели открытую тренировку.


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