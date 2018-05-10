WBA изготовила специальный суперпояс для победителя боя Ломаченко - ФОТО

Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, на поясе указаны дата и место проведения встречи, а также имена ее участников. Кроме того, пояса такого образца изготавливаются организацией для наиболее значительных поединков, в которых встречаются сильнейшие боксеры.

В частности, в 2017 году такие пояса изготавливались для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, а также для боя казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.



Поединок между Ломаченко и Линаресом состоится 12 мая в Нью-Йорке (США).

При этом украинец, являющийся действующим чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе, поднимется на категорию, чтобы оспорить принадлежащий венесуэльцу титул чемпиона WBA в легком весе.





В случае успеха у Ломаченко будет десять дней, чтобы решить, какой титул оставить во владении. Об этом заявил президент WBO Франсиско "Пако" Валкарсель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели открытую тренировку.