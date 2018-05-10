Второй сезон Всемирной боксерской суперсерии пройдет в трех весовых категориях

Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно недавно полученным сведениям, в турнире бойцов легчайшей весовой категории (до 53,52 кг) примут участие чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Райан Бернетт из Северной Ирландии, чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) пуэрториканец Мэнни Родригес и обладатель титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Золани Тете из ЮАР.

В свою очередь украинский чемпион мира WBC и WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) вышел в финал WBSS в тяжелом весе. В решающем поединке украинец будет боксировать против обладателя титулов WBA и IBF Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).

При этом, имена оставшихся пяти участников турнира будут объявлены немного позже.

Также сообщается, что еще одним дивизионом станет полусредний вес (63,5 кг). Всего же во втором сезоне WBSS примут участие 24 боксера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели открытую тренировку.