09:18 10.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Шахтер" стал обладателем Кубка Украины по футболу - ФОТО

В финальном матче Кубка Украины по футболу-2017/18, который проходил в Днепре вечером 9 мая 2018 года, принес донецкому "Шахтеру" победу над киевским "Динамо".

Как сообщается на сайте команды, поединок завершился со счетом 2:0.

Отмечается, что лучшим по забитым голам оказался Факундо Феррейра на 47-й минуте и Ярослав Ракицкий на 61 минуте.

Таким образом, "Шахтер" в 12-й раз в истории стал победителем Кубка Украины и в третий раз подряд.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", две основные украинские футбольные команды в очередной раз разыграют между собо Кубок Украины. Матч примет днепровская "Днепр-Арена". В ФФУ сообщили, что на матче ожидается аншлаг. "Динамо" и "Шахтер" ведут прямую борьбу в обоих украинских турнирах. 


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