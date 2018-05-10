"Шахтер" стал обладателем Кубка Украины по футболу - ФОТО

Как сообщается на сайте команды, поединок завершился со счетом 2:0.

Отмечается, что лучшим по забитым голам оказался Факундо Феррейра на 47-й минуте и Ярослав Ракицкий на 61 минуте.

Таким образом, "Шахтер" в 12-й раз в истории стал победителем Кубка Украины и в третий раз подряд.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", две основные украинские футбольные команды в очередной раз разыграют между собо Кубок Украины. Матч примет днепровская "Днепр-Арена". В ФФУ сообщили, что на матче ожидается аншлаг. "Динамо" и "Шахтер" ведут прямую борьбу в обоих украинских турнирах.