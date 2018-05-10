16:37 10.05.2018 | Спорт | Новости
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Роналду признался, почему не праздновал гол в ворота Барселоны - ФОТО

Футболист мадридского Реала Криштиану Роналду не отмечал гол в ворота каталонской Барселоны в матче 36-го тура чемпионата Испании из-за болезни бывшего тренера Алекса Фергюсона.

Роналду признался, почему не праздновал гол в ворота Барселоны - ФОТО

Об этом сообщает Daily Star.

По словам Роналду, его наставник накануне перенес операцию после кровоизлияния в мозг. Поэтому, как он может веселиться, когда человек, который научил его играть в футбол, борется за жизнь в больниц. 

Стоит отметить, что "Барселона" за несколько туров до окончания розыгрыша Примеры гарантировала себе титул чемпиона Испании. При этом, "Реал" занимает третье место в турнирной таблице.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", на старте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов форвард мадридского Реала Криштиану Роналду установил новый рекорд турнира. Так, на днях ему удалось отличиться забитыми голами в десяти подряд матчах. 


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