Роналду признался, почему не праздновал гол в ворота Барселоны - ФОТО

Об этом сообщает Daily Star.

По словам Роналду, его наставник накануне перенес операцию после кровоизлияния в мозг. Поэтому, как он может веселиться, когда человек, который научил его играть в футбол, борется за жизнь в больниц.

Стоит отметить, что "Барселона" за несколько туров до окончания розыгрыша Примеры гарантировала себе титул чемпиона Испании. При этом, "Реал" занимает третье место в турнирной таблице.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", на старте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов форвард мадридского Реала Криштиану Роналду установил новый рекорд турнира. Так, на днях ему удалось отличиться забитыми голами в десяти подряд матчах.