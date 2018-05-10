"Реал" готов потратить на новый трансфер круглую сумму

Известно, что во время программы журналисты утверждают, что "Реал" и ПСЖ активно обсуждают переход, а сам Неймар уже дал добро на переезд в Мадрид.

Известно, что трансфер оценивается в 260-300 миллионов евро. Парижане, которые год назад приобрели бразильца у "Барселоны" за 222 миллиона, намерены хотя бы отбить потраченные на футболиста деньги.

О громком трансфере могут сообщить еще до начала чемпионата мира, а сам Неймар в "Реале" якобы будет играть под 10-м номером, который сейчас использует Лука Модрич.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на старте первого матча 1/4 финал Лиги чемпионов форвард мадридского Реала Криштиану Роналду установил новый рекорд турнира. Так, на днях ему удалось отличиться забитыми голами в десяти подряд матчах.