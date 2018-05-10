"Ювентус" в четвертый раз подряд выиграл Кубок Италии - ФОТО

Об этом сообщается на сайте туринской команды.

В состав дубль оформил Мехди Бенатиа (56-я и 64-я минуты). Кроме того, отличился Дуглас Коста (61-я). Еще один мяч нападающий "Милана" Никола Калинич отправил в собственные ворота (76-я). Отметим, что второй гол Бенатиа и мяч Косты были забиты при серьезных ошибках вратаря миланцев Джанлуки Доннарумы.

"Ювентус" выиграл Кубок Италии в четвертый раз подряд и 13-й в истории, укрепив лидерство по этому показателю в Италии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо готов был выбить зубы полузащитнику Хашиму Мастуру.