10:36 10.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Ювентус" в четвертый раз подряд выиграл Кубок Италии - ФОТО

В Риме завершился финал Кубка Италии по футболу, где "Ювентус" добыл победу над "Миланом" сезона 2017/18. Так,  встреча завершилась разгромной победой старой синьоры со счетом 4:0.

Об этом сообщается на сайте туринской команды.

В состав дубль оформил Мехди Бенатиа (56-я и 64-я минуты). Кроме того, отличился Дуглас Коста (61-я). Еще один мяч нападающий "Милана" Никола Калинич отправил в собственные ворота (76-я). Отметим, что второй гол Бенатиа и мяч Косты были забиты при серьезных ошибках вратаря миланцев Джанлуки Доннарумы.

"Ювентус" выиграл Кубок Италии в четвертый раз подряд и 13-й в истории, укрепив лидерство по этому показателю в Италии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо готов был выбить зубы полузащитнику Хашиму Мастуру.


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