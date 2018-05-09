В среду "Динамо" и "Шахтер" разыграют Кубок Украины

Смотреть поединок между столичным "Динамо" и донецким "Шахтерем" можно будет в восемь часов вечера на канале "Футбол 1". Матч примет днепровская "Днепр-Арена". В ФФУ сообщили, что на матче ожидается аншлаг.

"Динамо" и "Шахтер" ведут прямую борьбу в обоих украинских турнирах. В пятницу "Динамо" не смогло переиграть "Мариуполь", чем приблизило чемпионский титул к "Шахтеру".

Вместе с тем донетчане чуть не оступились, лишь на последних минутах обыграв "Зарю". Вот после таких матчей "Динамо" и "Шахтер" подходят к очному противостоянию в финале Кубка.

Напомним, Для "Динамо" и "Шахтера" этот финал Кубка Украины станет уже десятым. Помимо этого у каждого из коллективов на счету по 11 побед в турнире. И тот, кто сегодня поднимет над головой чашу - заберет ее навсегда.

Как сообщал УРА-Информ, накануне киевское " Динамо" предложило контракт полузашитнику американского клуба UD "Майами".

19-летний футболист ранее был воспитанником столичной футбольной школы "бело-синих", но вместо зашиты национального двуколора, украинец выбрал карьеру в США. Сейчас тренерский штаб "Динамо" пригласил центрбэка присоединиться к резервному состава своей команды и пройти первый цикл тренировок в Киеве.