02:00 09.05.2018 | Спорт | Новости
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Сборная Испании будет готовиться к ЧМ-2018 без игроков "Реала"

Сборная Испании начнет подготовку к чемпионату мира 2018 года без игроков мадридского "Реала". Об этом сообщает издание AS.

Сборная Испании будет готовиться к ЧМ-2018 без игроков

Отмечается, что команда Хулена Лопетеги соберется через два дня после финального матча Лиги чемпионов, в котором "Реал" встретится с английским "Ливерпулем".

Из-за этого игроки мадридской команды, которые получат приглашение, присоединятся к сборной позднее. Состав команды на мировое первенство будет назван 18 мая.

Сбор стартует 28 мая, а 7 июня команда отправится в Краснодар, где будет жить во время чемпионата мира. До матчей ЧМ-2018 испанцы 3 июня сыграют товарищеский матч против сборной Швейцарии в Вильярреале, игроки "Реала" в нем участия не примут. Испанцы в группе B сыграют с Португалией (15 июня), Ираном (20 июня) и Марокко (25 июня).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе представителям Военно-морских сил Украины презентовали Кубок  Лиги чемпионов УЕФА. Мероприятие прошло на борту фрегата "Гетман Сагайдачный".


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