09:57 09.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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АМКУ проверит все гостиницы к финалу Лиги чемпионов

Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины проведет официальный мониторинг гостиниц столицы из-за информации о росте цен перед финалом Лиги чемпионов.

АМКУ проверит все гостиницы к финалу Лиги чемпионов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевского управления АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словам, в связи с ажиотажем большинство отелей начало поднимать цены на проживание на период проведения финала Лиги чемпионов. Поэтому ведомство проведет официальный мониторинг рынка предоставления гостиничных услуг в столице.

"Я лично надеюсь, что цены стабилизируются благодаря рыночным механизмам, ведь спрос движет не только ценой, но и предложением", - отметил он.

Кроме того Хмельницкий пояснил, что поднятие цен во время спортивных спортивных событий - обычная практика для рыночных отношений, но подъем на сотни процентов - ненормальная ситуация.

Добавим, в Киеве 26 мая пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА по футболу. По оценкам экспертов, стоимость размещения в гостиницах столицы в период проведения чемпионата выросла в десятки раз, а заполняемость столичных отелей составит почти 100%.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", городской председатель Виталий Кличко заявил, что столица должна наилучшим образом организовать финал Лиги чемпионов УЕФА в мае и продемонстрировать способность города проводить мероприятия такого уровня.


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