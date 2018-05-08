05:00 08.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская женская сборная по боксу победила на Всемирной гимназиаде

Прекррасная половина боксерской сборной Украины поддержала ряд мужских побед на ринге сборной Украины на Всемирной гимназиаде в Марокко.

Украинская женская сборная по боксу победила на Всемирной гимназиаде

Об этом сообщает пресс-служба Федерациий бокса Украины.

Женская команда выборола первое место в совместном медальном зачете, одержав при этом семь наград, среди которых четыре золотых медалей.

Обладательницами "золота" выступили: Виктория Фабуляк, Кристина Лакийчук, Юлия Гончаренко и Мария Любух. "Серебро" блистало в руках у Марии Лусте и Дарьи Любоцкой. С свою очередь "бронза" досталась Ирине Бояриной.

До этого по итогам мужского боксерского турнира сборная Украины также одержала первое место среди всех команд-участниц Гимназиады.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", чемпион мира WBO по боксу во втором полулегком весе Василий Ломаченко утверждает, что на данный момент он находится в своей лучшей форме накануне поединка против Хорхе Линареса.


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