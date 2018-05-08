Шевченко, Роналдиньо и Тотти сыграют в прощальном матче Пирло

Об этом передает Gianlucadimarzio.com.

По предварительным сведениям, поединок состоится 21-го мая на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Нападающие: Андрей Шевченко, Роналдо, Роналдиньо, Алессандро Дель Пьеро, Лука Тони, Франческо Тотти, Винченцо Яквинта, Альберто Джилардино, Филиппо Индзаги, Марко Боррьелло, Антонио Кассано, Эрнан Креспо, Алессандро Матри, Алешандре Пато, Фабио Куальярелла, Никола Вентола, Кристиан Вьери.

Полузащитники: Альбертини, Массимо Амброзини, Роберто Баронио, Кристиан Брокки, Мауро Каморанези, Даниэле Де Росси, Алессандро Диаманти, Дженнаро Гаттузо, Леонардо, клаудио Маркизио, Симоне Пепе, Симоне Перротта, Мануэль Руи Кошта, Кларенс Зеедорф, Марко Верратти, Аймо Диана, Фрэнк Лэмпард.

Защитники: Даниэле Адани, Андреа Бардзальи, Даниэле Бонера, Леонардо Бонуччи, Фабио Каннаваро, Кафу, Джорджо Кьеллини, Алессандро Костакурта, Джузеппе Фавалли, Чиро Феррара, Фабио Гроссо, Марек Янкуловский, Каха Каладзе, Штефан Лихтштайнер, Пауло Мальдини, Марко Матерацци, Алессандро Неста, Массимо Оддо, Сержио, Дарио Шимич, Джанлука Дзамбротта

Вратари: Джанлуиджи Буффон, Нелсон Дида, Марко Сторари, Кристиан Аббиати.

Тренеры: Массимилиано Аллегри, Карло Анчелотти, Антонио Конте, Мауро Тассотти, Роберто Донадони.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в УЕФА окончательно определились с кандидатурой на обслуживание финала Лиги чемпионов УЕФА 2017/18 между "Реалом" и "Ливерпулем".