Назначен главный судья финала Лиги чемпионов в Киеве

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Арбитражный комитет УЕФА заявил, что финал Лиги чемпионов УЕФА между “Реалом” и “Ливерпулем” будет обслуживать серб Милорад Мажич. Игра пройдет в Киеве на стадионе “Олимпийский” в субботу 26 мая

45-летний Мажич международную категорию судьи ФИФА одержал в 2009 году. В нынешнем сезоне он судил четыре матча Лиги чемпионов и два матча Лиги Европы. Также серб обслуживал финал Кубка конфедераций-2017 между сборными Чили и Германии и матч за Суперкубок УЕФА 2016 между “Реалом” и “Севильей”.

Стоит отметить, что Мажич также был задействован на финальных стадиях чемпионата мира-2014 и Евро-2016. Он был в составе команды арбитров, которые этим летом будут обслуживать матчи ЧМ-2018 в России.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", немецкий и французский футбольные женские клубы проведут игровую встречу в киевском финале Лиги чемпионов УЕФА.