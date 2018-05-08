ФИФА прописала штраф Российскому футбольному союзу

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что такие меры приняты в связи с расистскими выкриками футбольных фанатов со стороны России в ходе контрольного матча между командами России и Франции, который солстоялся 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург".

Сумма штрафных мер, требуемых от РФС, равняется 30 тыс. швейцарских франков или 29 тыс. долларов.

Во время игры болельщики сборной России позволили себе расистские выкрики в сторону французских сортсменов на поле Поля Погба и Усмана Дембеле.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Международная федерация футбольных ассоциаций будт детально расследовать отношении Российского футбольного союза из-за расистских выкриков во время товарищеского матча Россия - Франции.