18:16 08.05.2018 | Спорт | Новости
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ФИФА прописала штраф Российскому футбольному союзу

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола поринял решение о наложении штрафа в сторону Российского футбольного союза (РФС).

ФИФА прописала штраф Российскому футбольному союзу

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что такие меры приняты в связи с расистскими выкриками футбольных фанатов со стороны России в ходе контрольного матча между командами России и Франции, который солстоялся 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург".

Сумма штрафных мер, требуемых от РФС, равняется 30 тыс. швейцарских франков или 29 тыс. долларов.

Во время игры болельщики сборной России позволили себе расистские выкрики в сторону французских сортсменов на поле Поля Погба и Усмана Дембеле.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Международная федерация футбольных ассоциаций будт детально расследовать отношении Российского футбольного союза из-за расистских выкриков во время товарищеского матча Россия - Франции.


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