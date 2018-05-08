Фавр возглавит Боруссию Д на следующей неделе

Об этом сообщает Sky Germany.

Отметим, что на этом посту Фавр сменит Петера Штегера. Также известно, что новый наставник "Боруссии" уже имеет успешный опыт работы в Бундеслиге. Ранее он возглавлял "Герту" и менхенгладбахскую "Боруссию".

Примечательно, что еще прошлым летом в Дортмунде видели Фавра в качестве преемника Томаса Тухеля, но переговоры сорвались из-за финансовых требований "Ниццы". Теперь французы готовы отпустить тренера, несмотря на контракт до 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в швейцарском Ньоне стали известны команды, которые будут принимать участие в Юношеской лиге УЕФА сезона 2017/18 годов. На полях Швейцарии решалась судьба команд "Челси" и португальского "Порту".