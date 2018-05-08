12:31 08.05.2018 | Спорт | Новости
100193447:labazovych

Фавр возглавит Боруссию Д на следующей неделе

60-летний швейцарец, возглавляющий "Ниццу", Люсьен Фавр снем главным тренером дортмундской "Боруссии".

Фавр возглавит Боруссию Д на следующей неделе

Об этом сообщает Sky Germany.

Отметим, что на этом посту Фавр сменит Петера Штегера. Также известно, что новый наставник "Боруссии" уже имеет успешный опыт работы в Бундеслиге. Ранее он возглавлял "Герту" и менхенгладбахскую "Боруссию". 

Примечательно, что еще прошлым летом в Дортмунде видели Фавра в качестве преемника Томаса Тухеля, но переговоры сорвались из-за финансовых требований "Ниццы". Теперь французы готовы отпустить тренера, несмотря на контракт до 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в швейцарском Ньоне стали известны команды, которые будут принимать участие в Юношеской лиге УЕФА сезона 2017/18 годов. На полях Швейцарии решалась судьба команд "Челси" и португальского "Порту".


Поделиться
Читайте также:
 
ВБ считает, что после снятия моратория цены на землю в Украине вырастут Япония снижает уровень экспорта стали Министр экономики Германии посетит Украину и Россию для обсуждения "Северного потока-2" Доходы местных бюджетов выросли почти на четверть, - Зубко
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив