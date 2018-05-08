Украинские паратриатлонистки завоевали "золото" и "бронзу" на Кубке мира в Испании

Отмечается, что Алиса Колпакчи стала обладательницей медали высшей пробы. Зато Олексюк стала бронзовым призером Кубка мира.

Еще двум представителям "сине-желтых" Закревскому Василию и Анатолию Варфоломееву не удалось выполнить задуманного: из-за падения они завоевали лишь 6 и 7 место соответственно.

В целом Украина представляла команда в составе восьми спортсменов, которые боролись за высшие награды Кубка мира с представителями 18 стран мира.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ужгороде на открытие велосипедного сезона собралось более полусотни горожан на Театральной площади. Спортсмены-любители на велосипедах преодолеют около 30 километров маршрутом мимо несколько сел Ужгородского района.