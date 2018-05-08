10:59 08.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100193432:nastya

Украинские паратриатлонистки завоевали "золото" и "бронзу" на Кубке мира в Испании

Украинские спортсменки Алиса Колпакчи и Вита Олексюк на Кубке мира в испанском городе Агилас завоевали две награды. Об этом сообщили в пресс-службе НКСИУ.

Украинские паратриатлонистки завоевали

Отмечается, что Алиса Колпакчи стала обладательницей медали высшей пробы. Зато Олексюк стала бронзовым призером Кубка мира.

Еще двум представителям "сине-желтых" Закревскому Василию и Анатолию Варфоломееву не удалось выполнить задуманного: из-за падения они завоевали лишь 6 и 7 место соответственно.

В целом Украина представляла команда в составе восьми спортсменов, которые боролись за высшие награды Кубка мира с представителями 18 стран мира.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ужгороде на открытие велосипедного сезона собралось более полусотни горожан на Театральной площади. Спортсмены-любители на велосипедах преодолеют около 30 километров маршрутом мимо несколько сел Ужгородского района.


Поделиться
 
Украинские паратриатлонистки завоевали "золото" и "бронзу" на Кубке мира в Испании ОгоЯкіЛюди: церемония награждения "Бренд года-2018" и юбилейный концерт Гарика Кричевского - ВИДЕО Шевченко, Роналдиньо и Тотти сыграют в прощальном матче Пирло Полторак рассказал о потерях ВСУ с начала АТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив