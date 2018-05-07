08:39 07.05.2018 | Спорт | Новости
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"Ливерпуль" внезапно потерпел поражение в АПЛ

ФК "Челси" с минимальным преимуществом одержало победу над "Ливерпулем" в рамках английской Примеры. Об этом передает официальный сайт соревнований.

В первом тайме полузащита противника постоянно осаждала вратаря "Ливерпуля", причем дважды было отмечено опасный прострел по воротам со стороны Садио Мане. Поединок проходил довольно, как отметили комментаторы, довольно "вальяжно", футболисты старались больше играть с мячом, чем демонстрировать стремительные контратаки или фланговый дриблинг.

Однако уже на 32 минуте экс-нападающий "Арсенала" Оливье Жиру успешно пробил Мозеса, обновив счет на табло 1:0. Второй тайм прошел без намеков на голевые моменты.

Напомним, что поединок "Ливерпуля" и "Ромы" со счетом 2:4 не помешал Клоппу с его командой получить заветную финальную путевку в Киев.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно представительство Союза европейских футбольных ассоциаци по ошибке объявило победителем Лиги чемпионов сезона 2017/18 английский " Ливерпуль". 


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