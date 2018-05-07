ФК "Александрия" продолжает серию побед в УПЛ

Матч проходил в насыщенном темпе, однако погодные условия сказались на усталости игроков в конце второго тайме. Единственный гол удалось реализовать "Александрии", когда Грицук перевел мяч с фланга в штрафную, Старенький сбросил на ход Запорожану, который пробил голкипера соперника.

Второй тайм прошел под "тики-таку" футболистов "Александрии", которые придерживались защитной стратегии, контролируя пространство на всем поле.

На данный момент составы команд выглядят следующим образом:

"Александрия": Юрий Панькив, Валерий Бондаренко, Алексей Довгий, Андрей Цуриков, Андрей Запорожан (К), Андрей Гитченко, Артем Ситало (Антон Шендрик, 90+2 минуты), Павел Пашаев, Василий Грицук (Евгений Протасов, 83′), Сергей Старенький (Виталий Пономарь, 76′), Андрей Бацула.

"Звезда": Евгений Паст, Антон Братков, Максим Драченко (К), Павел Полегенько (Ярослав Ямполь, 55′), Дмитрий Белоног, Мохамед Гафаити Адель, Арман Оганесян, Арно гедже (Никита Ходаковский, 84′), Сергей Петров, Алексей Чичиков (Даниил Кондраков, 84′), Иван Цюпа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ФК "Олимпик" проиграл кропивницкой " Зирке" в рамках товарищеского матча Украинской премьер-лиги.