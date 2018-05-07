09:12 07.05.2018 | Спорт | Новости
100193306:roman

"Барселона" и "Реал" - чем закончилось футбольное Гран-при - ВИДЕО

В матче 36 тура испанской Примеры звание чемпиона Испании вновь не поделили "Барселона" и мадридский "Реал". Об этом передает официальный сайт турнира.

В первом тайме преимущество захватили гости, Луис Суарес открыл счет на 10 минуте после паса Серхио Роберто. Спустя несколько минут по флангу мадридцы успешно разыграли подачу через Роналду, а он уже оформил гол в ворота сине-гранатовых. 

После перой встряски хозяева стадиона собрались и дали уверенный отпор сопернику, Месси на 52 минуте забил свой 26 мяч в противостояниях с "Реалом". Но сравнять счет в матче удалось благодаря мастерски выполненному удару Гарета Бейла на 72 минуте, мяч угодил в девятку ворот Штегена.

Общий счет встречи - 2:2.

Как сообщалось в "УРА-Информ"футболисты "Барселоны" к поединку с " Реалом" готовились без нагрузки в еврокубках, чего нельзя сказать о сопернике.


Поделиться
Читайте также:
 
На украино-румынской границе задержали киднепера "Ливерпуль" внезапно потерпел поражение в АПЛ Макрон просит Трампа воздержаться от выхода из ядерной сделки В Бразилии во время свадьбы упал вертолет с невестой - ФОТО, ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив