"Барселона" и "Реал" - чем закончилось футбольное Гран-при - ВИДЕО
В матче 36 тура испанской Примеры звание чемпиона Испании вновь не поделили "Барселона" и мадридский "Реал". Об этом передает официальный сайт турнира.
В первом тайме преимущество захватили гости, Луис Суарес открыл счет на 10 минуте после паса Серхио Роберто. Спустя несколько минут по флангу мадридцы успешно разыграли подачу через Роналду, а он уже оформил гол в ворота сине-гранатовых.
После перой встряски хозяева стадиона собрались и дали уверенный отпор сопернику, Месси на 52 минуте забил свой 26 мяч в противостояниях с "Реалом". Но сравнять счет в матче удалось благодаря мастерски выполненному удару Гарета Бейла на 72 минуте, мяч угодил в девятку ворот Штегена.
Форвард Барселоны Лионель Месси во время поединка 21-го тура чемпионата Испании принес своей команде волевую победу над Алавесом, идеально исполнив стандартное положение. Об этом сообщается на сайте клуба.