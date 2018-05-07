"Барселона" и "Реал" - чем закончилось футбольное Гран-при - ВИДЕО

В первом тайме преимущество захватили гости, Луис Суарес открыл счет на 10 минуте после паса Серхио Роберто. Спустя несколько минут по флангу мадридцы успешно разыграли подачу через Роналду, а он уже оформил гол в ворота сине-гранатовых.

После перой встряски хозяева стадиона собрались и дали уверенный отпор сопернику, Месси на 52 минуте забил свой 26 мяч в противостояниях с "Реалом". Но сравнять счет в матче удалось благодаря мастерски выполненному удару Гарета Бейла на 72 минуте, мяч угодил в девятку ворот Штегена.

Общий счет встречи - 2:2.

Как сообщалось в "УРА-Информ", футболисты "Барселоны" к поединку с " Реалом" готовились без нагрузки в еврокубках, чего нельзя сказать о сопернике.