Противостояние титанов: "Барселона" и "Реал" снова будут выяснять отношения - ВИДЕО

Букмекеры считают, что фаворитом в матче являются каталонцы, однако "Реал" может выставить свой самый "престижный" состав и попытаться вырваться в первом тайме, как это привычно для их стиля игры. Очевидно, что в играх главных клубов Каталонии и столицы Испании не бывает без интриг и предматчевой напряженности.

Стоит отметить, что футболисты "Барсы" к этому поединку готовились без нагрузки в еврокубках, чего нельзя сказать о соперника. "Реалу" же, как ни крути, все же важнее успех на международном турнире ЛЧ, локальные "стычки" с каталонцами их мало интересуют, но завоевать титул сильнейшей команды Примеры хочется всем, и "Реал" тут не исключение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно каталонский футбольный клуб " Барселона" за три тура до окончания чемпионата Испании Ла Лиги досрочно завоевала чемпионский титул.