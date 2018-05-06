11:49 06.05.2018 | Спорт | Новости
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Противостояние титанов: "Барселона" и "Реал" снова будут выяснять отношения - ВИДЕО

Сегодня, 6 мая  в матче 36 тура испанской Примеры звание чемпиона будут определять футболисты каталонской "Барселона" и мадридского "Реала". Об этом передает официальный сайт турнира.

Противостояние титанов:

Букмекеры считают, что фаворитом в матче являются каталонцы, однако "Реал" может выставить свой самый "престижный" состав и попытаться вырваться в первом тайме, как это привычно для их стиля игры. Очевидно, что в играх главных клубов Каталонии и столицы Испании не бывает без интриг и предматчевой напряженности.

Стоит отметить, что футболисты "Барсы"  к этому поединку готовились без нагрузки в еврокубках, чего нельзя сказать о соперника. "Реалу" же, как ни крути, все же важнее успех на международном турнире ЛЧ, локальные "стычки" с каталонцами их мало интересуют, но завоевать титул сильнейшей команды Примеры хочется всем, и "Реал" тут не исключение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно каталонский футбольный клуб " Барселона" за три тура до окончания чемпионата Испании Ла Лиги досрочно завоевала чемпионский титул. 


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