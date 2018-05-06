06:00 06.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100193243:roman

Ломаченко находится в пиковой форме накануне спарринга с Линаресом

 Чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко утверждает, что на данный момент он находится в своей лучшей форме накануне поединка против Хорхе Линареса.

Ломаченко находится в пиковой форме накануне спарринга с Линаресом

Об этом передает пресс-служба боксера.

Сообщается, что в Нью-Йорк Василий отправляется в прекрасной форме и победном настроении. Во время показательной тренировки Ломаченко не будет "красоваться", что называется "на полную", дабы не показывать сопернику свою технику движения и боя.

Стоит отметить, что  в своем 12 поединке на профессиональном ринге может завоевать титул в третьей весовой категории. До сегодняшнего дня Василий остается непобедимым обладателем этого титула. Сейчас для тренерской команды Ломаченко стоит очень тяжелая задача смены нагрузок и подготовительного режима под нового соперника.

Боксер, правда, "жалуется" на своего главного тренера из-за того, что тот дает ему столько физической нагрузки, что Василию просто тяжело возвращаться домой.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко будет наказывать Хорхе Линареса "рублем".


Поделиться
Читайте также:
 
Фанаты "Звездных войн" смогут посетить планеты из фильма на Земле Индус утонул в украинской реке Прут - ФОТО NASA показали первую марсианскую ракету с квантовым двигателем В Кале произошел бунт в лагере для беженцев
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив