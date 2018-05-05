11:51 05.05.2018 | Спорт | Новости
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Тренер "Милана" "опустил на землю" своего подопечного

Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо готов был выбить зубы полузащитнику Хашиму Мастуру. Об этом передает Football Italia.

Тренер

Рулевой команды признался, что остался недоволен игрой футболиста, который в составе молодежной команды "Милана" провел только два поединка в нынешнем сезоне. Стоит отметить, серьезные индивидуальные способности к исполнению и игре с мячом Мастура, однако Гаттузо требует от него командной игры.

Хашим проигнорировал наставления тренера, но Гаттузо пообещал "выбить" Мастуру зубы, если тот еще раз будет демонстрировать дриблинг на поле, вместо результативной игры.

"Я даже напугал его, потому что он прославился футбольными роликами, а не игрой на поле. Но он больше не снимается в роликах, потому что я пообещал выбить ему зубы, если увижу еще один", - признается наставник "Милана".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно представительство Союза европейских футбольных ассоциаци по ошибке объявило победителем Лиги чемпионов сезона 2017/18 английский " Ливерпуль". 


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