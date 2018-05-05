Джеррард стал главным наставником шотландского "Рейнджерс"

Сообщается, что руководство титулованного клуба подписало контракт с Джеррардом на 4 года с возможностью его продления. Молодой 37-летний специалист сменил на новом для себя посту Гарри Макаллистера, который отправился на заслуженный отдых после разгромного поражения от "Селтика".

"Для меня большая честь стать главным тренером "Рейнджерс". Не могу дождаться начала работы", - написал на своей социальной страничке Стивен. Стоит отметить, что сумму заработной платы тренера "Рейнджерс" решили оставить в тайне, а она явно немалая. Джеррард выступал за "Ливерпуль" почти всю карьеру - с 1998 по 2015 годы. Он сыграл 690 поединков, забил 180 голов при 100 результативных передачах в футболке "мерсисайдцев".

Стивен дважды держал в руках Кубок и Суперкубок Англии, трижды Кубок Лиги, Кубок УЕФА.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно представительство Союза европейских футбольных ассоциаци по ошибке объявило победителем Лиги чемпионов сезона 2017/18 английский " Ливерпуль".