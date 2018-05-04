Украинская сборная завоевала серебро на соревнованиях в РФ – ФОТО

Об этом сообщается в Twitter Международной федерации плавания.

Как отмечается, украинским прыгунам удалось получить 414,09 балла. Так, они получили второе место и серебряные медали.

В свою очередь, победителями стали российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев. Третье итоговое место заняли немцы Флориан Фандлер и Тимо Бартель.

Добавим, казанский этап является последним в календаре Мировой серии. Он завершится 6 мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", женская сборная команда Украины завоевала комплект золотых медалей на чемпионате Европы по сквошу. В финальном поединке украинская сборная в составе Надежды Усенко, Алины бушмены, Анастасии Костюковой, Лианы Сардак и Юлии Жуковец смогли переиграть итальянскую команду.