УЕФА объявил Ливерпуль победителем Лиги чемпионов - ФОТО

Такая информация появилась на официальном сайте УЕФА.

Стоит добавить, что финал "Реал" — "Ливерпуль" пройдет лишь 26 мая на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Напонмим, как сообщал ранее "УРА-Информ", мадридский "Реал" стал первым клубом, который дважды сыграет в трех подряд финалах Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. Сообщается, что на 3 минуте матча "Бавария" открыла счет, показав всю серьезность своих намерений. Однако грубейшая ошибка обороны хозяев привела к тому, что Йосуа Киммих с передачи Корентена Толиссо без помех пробил с угла вратарской. В тот момент Баварский универсал забил первый гол и в мюнхенском матче недельной давности.