Российский тренер стал главным управляющим женской сборной Украины по биатлону

Отмечается, что Прокунин был избран на должность старшего наставника, первого мая, по итогам заседания специальной комиссии.

Под его руководство в тренерский штаб вошли бывший старший тренер сборной Украины по лыжным гонкам Валерий Лесников и белорусский специалист Владимир Махлаев. Также продолжит работать с командой Григорий Шамрай.

Последние два сезона 39-летний россиянин работал с мужской и женской сборными Южной Кореи, которую он готовил к домашней Олимпиаде. После Олимпийских игр-2018 его контракт закончился. Опыт работы в Корее - единственный серьезный в тренерской карьере Прокунина.

Еще до 2013 года он сам занимался биатлоном. А в 2009 году его поймали на употреблении допинга, из-за чего дисквалифицировали на два года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", словенский специалист Урош Велепец, который долгое время занимал пост старшего тренера женской сборной Украины по биатлону, завершил свою карьеру.