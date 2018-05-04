09:53 04.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Российский тренер стал главным управляющим женской сборной Украины по биатлону

Главным тренером женской сборной Украины по биатлону стал россиянин Андрей Прокунин. Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Российский тренер стал главным управляющим женской сборной Украины по биатлону

Отмечается, что Прокунин был избран на должность старшего наставника, первого мая, по итогам заседания специальной комиссии.

Под его руководство в тренерский штаб вошли бывший старший тренер сборной Украины по лыжным гонкам Валерий Лесников и белорусский специалист Владимир Махлаев. Также продолжит работать с командой Григорий Шамрай.

Последние два сезона 39-летний россиянин работал с мужской и женской сборными Южной Кореи, которую он готовил к домашней Олимпиаде. После Олимпийских игр-2018 его контракт закончился. Опыт работы в Корее - единственный серьезный в тренерской карьере Прокунина.

Еще до 2013 года он сам занимался биатлоном. А в 2009 году его поймали на употреблении допинга, из-за чего дисквалифицировали на два года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", словенский специалист Урош Велепец, который долгое время занимал пост старшего тренера женской сборной Украины по биатлону, завершил свою карьеру. 


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