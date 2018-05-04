23:20 04.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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ФК "Мариуполь" оставил без шансов на победу киевское "Динамо"

Столичное "Динамо" сыграло в ничью в "Мариуполем"  в матче-открытии 30-го тура Украинской Премьер-лиги. Об этом передает официальный сайт соревнований. 

ФК

В первом тайме уже на 15-ой минуте гости праздновали победу, Андрей Тотовицкий точно прострелил на границу штрафной в зону, где голкипер Бойко уже не успевал парировать удар. У хозяев отметился Ротань, который после которого мяч прошел очень близко к воротам Гальчука.

После перерыва киевляне оклемались, на поле вышли "козыри" Хацкевича "легионеры" Вербич и Мбокани. С их помощью удалось прорвать защитников "Мариуполя", где в штрафной зоне мяч уже подхватил Цыганков. Счет - 1:1. Далее бело-синие в лице Цыганкова, Вербича и Мбокани не раз простреливали раму гостей, но Гальчук выручал команду в трудные минуты. 

В результате поединка "Динамо" с 67 очками отстает от "Шахтера" на 2 балла в турнирной таблице, потеряв лидерство в национальном чемпионате.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей было приняло решение учредить спортивный футбольный праздник - День " Динамо".


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