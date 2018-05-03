Защитник Валенсии решил не переходить в Атлетико

Об этом сообщает Cope Valencia.

22-летний испанскому футболисту необходимо подписать новое пятилетнее заключение с "Валенсией", которое будет рассчитано до июня 2023 года. При этом в договоре будет вписана оговорка о выкупе спортсмена за 80 миллионов евро до срока.

Время подписания нового договора между игроком и "летучими мышами" весьма близко. Футболист отказал не только "Атлетико", но и клубу Бундеслиги, который не разглашается.

В частности, "Валенсия" получила предложение также от чемпионов Италии "Ювентуса".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", мадридский "Реал" стал первым клубом, который дважды сыграет в трех подряд финалах Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов.