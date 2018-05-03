15:22 03.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины завоевала золото на чемпионате СНГ по боксу

Украинская сборная по боксу одержала первенство на международном чемпионате. Об этом передает официальный сайт Министерства молодежи и спорта.

Сборная Украины завоевала золото на чемпионате СНГ по боксу

Все поединки и спарринги бойцов проходили в харьковском Дворце спорта. Побороться за золото на турнир приехали спортсмены и спортсменки из Украины, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана - всего 95 боксеров. Серебро на этот раз досталось атлетам из Казахстана, а бронзу домой увезли боксеры из Узбекистана. 

Украинская ММС подготовила для всех призеров не только медали и грамоты, но и ценные подарки и сертификаты на посещение аквапарков, ледовых арен и кино. Председатель облгосадминистрации Юлия Светличная накануне спортивного соревнования анонсировала событие для всех горожан, которым вход на боксерские поединки был бесплатным. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно чемпион WBO во втором полулегком весе украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко (10-1, 8 KO) начал подготовку к поединку с обладателем пояса в легком весе по версии WBA венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО), который запланирован на 12 мая.  


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