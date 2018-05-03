Главный тренер "Ливерпуля" остался доволен игрой своих подопечных

По его словам, итальянцы показали шикарнейшую игру, тренерский штаб не был готов к некоторым ротационным расстановкам на поле, так что пришлось адаптироваться по ходу матча. Для нашей команды это большо успех, нас безусловно нельзя назвать "темными лошадками" этого чемпионата, но мы и не мадридский "Реал", каталонская "Барселона" или "Бавария", чтобы планировать долгосрочный выход в основную сетку соревнований.

Теперь у подопечных Клоппа есть две недели, чтобы подготовиться к финальному матчу, который пройдет в Киеве 26 мая на столичном НСК "Олимпийский".

"Теперь мы отправляемся в Киев - звучит безумно, но это так", - подытожил Юрген.

Напомним, что вчерашний поединок "Ливерпуля" и "Ромы" со счетом 2:4 не помешал Клоппу с его командой получить заветную финальную путевку в Киев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее мадридский "Реал" стал первым клубом, который дважды сыграет в трех подряд финалах Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов.