Криштиану Роналду повторил рекорд Мальдини на Лиге Чемпионов

Об этом сообщает издание Gracenote Live.

Как отмечается, футболисту удалось повторить рекордное достижение экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини.

Такая статистика Лиги чемпионов после реорганизации Кубка европейских чемпионов в 1992 году. За всю истории турнира больше Роналду в финал самого престижного клубного турнира континента выходили только Мальдини (8 раз), Франсиско Хенто (8) и Альфредо Ди Стефано (7).

Уже в финале Лиги чемпионов нынешнего сезона "Реал" сыграет с победителем противостояния "Рома" - "Ливерпуль". В первом матче английская команда на своем поле победила со счетом 5:2. В свою очередь, ответная игра пройдет в Риме второго мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представителям Военно-морских сил Украины презентовали Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Мероприятие прошло на борту фрегата "Гетман Сагайдачный".