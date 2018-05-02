01:00 02.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100192808:roman

"Динамо" обзаведется новым американским "легионером"

Киевское "Динамо" предложило контракт полузашитнику американского клуба UD "Майами". Об этом передает официальный сайт американского клуба. 

Сообщается, что 19-летнее дарование ранее было воспитанником столичной футбольной школы "бело-синих", но вместо зашиты национального двуколора, украинец выбрал карьеру в США. Сейчас тренерский штаб "Динамо" пригласил центрбэка присоединиться к резервному состава своей команды и пройти первый цикл тренировок в Киеве.

Агенты игрока покамест не дали никакого ответа. Футболиста рассматривают на вариант замены защитник Евгения Хачериди у которого контракт подбегает к завершению, а сам футболист не желает продлевать документ, попробовав свои силы в европейских клубах, как это ранее сделал его коллеги Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичному " Динамо" в гостях удалось переиграть "Ворсклу" в заключительном поединке 29-го тура УПЛ. 


Поделиться
Читайте также:
 
Старый приятель Владимира Путина по КГБ планирует помочь России пережить санкции Первый день боевых действий ОСС: боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ США начали выводить войска из Ирака В Бразилии разгорелся коррупционный скандал
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив