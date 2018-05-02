"Динамо" обзаведется новым американским "легионером"

Сообщается, что 19-летнее дарование ранее было воспитанником столичной футбольной школы "бело-синих", но вместо зашиты национального двуколора, украинец выбрал карьеру в США. Сейчас тренерский штаб "Динамо" пригласил центрбэка присоединиться к резервному состава своей команды и пройти первый цикл тренировок в Киеве.

Агенты игрока покамест не дали никакого ответа. Футболиста рассматривают на вариант замены защитник Евгения Хачериди у которого контракт подбегает к завершению, а сам футболист не желает продлевать документ, попробовав свои силы в европейских клубах, как это ранее сделал его коллеги Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичному " Динамо" в гостях удалось переиграть "Ворсклу" в заключительном поединке 29-го тура УПЛ.