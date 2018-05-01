Теннисистка Костюк выступит на турнире "Premier Mandatory" первый раз

Об этом сообщает сайт соревнований.

Костюк одержала "вайлд кард", после которой имеет возможность провести первый поединок в карьере на выступлении такой высокой категории. Соревнования пройдут с 7 по 13 мая в Мадриде.

Помимо киевлянки приглашение в основную сетку были вручены испанкам Ларри Арруабаррена, Саре Соррибес-Тормо и Джорджины Гарсии-Перес, а также Монике Пуиг из Пуэрто-Рико.

В частности, посоперничают за трофей также первые ракетки Украины Элина Свитолина и Леся Цуренко.

На прошлой неделе Костюк прошла квалификацию на игре "Премьер" в Штутгарте, где отстала лишь от 7-й ракетки мира Гарсии во втором раунде основной сетки.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в основную сетку турнира в Штутгарте категории WTA Premier с призовым фондом 776,000 долларов.