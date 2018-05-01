22:40 01.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская теннисистка проходит во второй раунд

Украинская теннисистка Катарина Завацкая уверенно стартовала на турнире в Марокко. В первом круге спортсменка разобралась с соперницей в двух сетах. 

Украинская теннисистка проходит во второй раунд

Об этом сообщает теннисный портал Украины.

Теннисистки присутствовали на корте один час и 18 минут. Завацкая при этом подала один эйс и сумела проделать семь брейков.

В городе Рабат (Марокко), где проходил первый раунд, с украинкой Катариной Завацкой сразилась местная спортсменка Эль Жарди. Украинка победила с шестью очками в обоих партиях.

Во втором раунде украинка будет соперничать с представительницей Румынии Александрой Дулгеру.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", пятнадцатилетней украинской  теннисистке Марте Костюк организаторы вручили приглашение сыграть в основной сетке турнира категории "Premier Mandatory" - "Mutua Madrid Open".


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