ФК Сент-Трюйден успешно стартовал в национальном чемпионате Бельгии - ВИДЕО

В первом тайме украинец удивил болельщиков зрелищным голос "пяточкой" в створ ворот соперника. Свой второй мяч Безус направил в угол ворот, где находился кипер ФК "Остенде".

Общий счет встречи составил - 4:1 в пользу ФК Сент-Трюйден. Примечательно, что Безус успешно себя показывает в Бельгии на протяжении трех матчей, в каждом из которых он реализовывал голевые подачи.

На данный момент Сент-Трюйден с 10-ю очками после 6-ти поединков второго этапа турнира борется за попадание в основную сетку Лиги Европы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Андрей Ярмоленко первый раз вышел на поле после трехмесячного перерыва.