03:00 01.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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ФК Сент-Трюйден успешно стартовал в национальном чемпионате Бельгии - ВИДЕО

Хав-бэк футболист "Динамо" и экс-футболист "Днепра" и "Ворсклы" Роман Безус успешно реализовал дубль в рамках национального чемпионата Бельгии. Об этом передает официальный сайт клуба.

ФК Сент-Трюйден успешно стартовал в национальном чемпионате Бельгии - ВИДЕО

В первом тайме украинец удивил болельщиков зрелищным голос "пяточкой" в створ ворот соперника. Свой второй мяч Безус направил в угол ворот, где находился кипер ФК "Остенде".

Общий счет встречи составил - 4:1 в пользу ФК Сент-Трюйден. Примечательно, что Безус успешно себя показывает в Бельгии на протяжении трех матчей, в каждом из которых он реализовывал голевые подачи. 

На данный момент Сент-Трюйден с 10-ю очками после 6-ти поединков второго этапа турнира борется за попадание в основную сетку Лиги Европы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Андрей  Ярмоленко первый раз вышел на поле после трехмесячного перерыва.


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