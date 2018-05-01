12:48 01.05.2018 | Спорт | Новости
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"Эль Классико" европейского футбола: чего ждут болельщики от матча "Реал Мадрид"-"Бавария"

Сегодня вечером мадридский "Реал" встретится с мюнхенской "Баварией". Об этом передает официальный сайт соревнований. 

Испанцы сделали все возможное, чтобы подойти к матчу с немцами в налучшей форме. Проигранный спарринг "Союз Арене" действительно дает для мюнхенцев немалые шансы на победу, но за все количество встреч между клубами, немцам всего дважды удавалось обыграть именитого соперника.

В свою очередь, главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес считает, что основную игру против испанцев нужно сосредоточить в середине поля, дабы постоянно "напрягать" защиту "Реала". Стоит использовать фланговые проходы и больше держать мяч в "воздухе", ведь известно, что футболисты "Баварии" прекрасно умеют исполнять головой. 

Составы на поле будут выглядеть следующим образом:

"Реал": Навас; Начо, Рамос, Варан, Марсело; Модрич, Кроос, Каземиро; Асенсио, Бензема, Роналду Не сыграет: Карвахаль (задняя поверхность бедра) Под вопросом: Иско (плечо), Начо (бедро)

"Бавария": Ульрайх; Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба; Мартинес, Тьяго, Хамес, Мюллер, Рибери; Левандовски Не сыграют: Нойер (стопа), Боатенг (задняя мышца бедра), Видаль (колено), Роббен (приводящая мышца), Коман (голеностоп) Под вопросом: Алаба (бедро) Бавария - Реал 1-2: видео гол

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно мадридский "Реал" не смог закрепить преимущество в спарринге с итальянским " Ювентусом".


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