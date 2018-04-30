Украина заняла первенство на чемпионате Европы по сквошу

В финальном поединке украинская сборная в составе Надежды Усенко, Алины бушмены, Анастасии Костюковой, Лианы Сардак и Юлии Жуковец смогли переиграть итальянскую команду со счетом 2:1.

А вот результаты мужской команду по сквошу в составе Константина Рыбальченко, Ярослава Багана, Валерия Федорука, Дениса подворному и Дмитрия Погребняка немного уступают коллегам - сборная заняла третье место, пропустив Хорватов.

Отмети, что сквош это игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении, похожий аналог хоккея, но без тяжелой амуниции и без коньков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская пятнадцатилетняя гимнастка Влада Никольченко родом из Харькова выиграла две медали на этапе Кубка мира в Баку.