"Манчестер Юнайтед" вышел победителем после встречи с "Арсеналом"

В первом тайме было множество удачных голевых моментов со стороны обеих команд. Так, в середине спарринга Лукаку дал навес на дальнюю штангу, который затем ознаменовался ударом Санчеса. От гола ворота спас только защитник Беллерин, ему удалось в последний момент успешно парировать удар соперника. В том же тайме с острого угла от Эшли Янга пролетел мяч в штангу "канониров".

Гостям удалось сравнять счет благодаря Мхитаряну, который до конца второго тайма удерживал интригу для 75 тыс зрителей. И только в компенсированное арбитром время удар головой Феллайни завершил победу "МЮ". Примечательно, что команды уже более 12 раз подряд не смогли сыграть в ничью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий английского клуба " Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович покинул родной клуб.