03:02 30.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ярмоленко первый раз вышел на поле после трехмесячного перерыва

Украинский футболист, полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко вышел в игру впервые за три месяца. Поединок за "Белоруссию" в рамках чемпионата немецкой Бундеслиги против бременского "Вердера" закончился в ничью.

Ярмоленко первый раз вышел на поле после трехмесячного перерыва

Об этом сообщает Salzburg Nachrichten.

Так, Ярмоленко вышел на замену на 79-й минуте при счете 1: 1.Он попытался ярко добавить голов команде соперника, но его удар заблокировали защитники. За время, оставшееся до конца матча, счет не изменился. 

Для футболиста это первый выход в игру с 27 января 2018 года, когда он сыграл 24 минуты в матче Бундеслиги против "Фрайбурга" и одержал травму сухожилия. После этого он в течение месяца носил особый фиксирующий сапог, а с мячом начал тренироваться только в последних числах марта.

Реабилитировавшись после травмы в начале апреля, спортсмен дважды попадал в заявку "Боруссии", но так и не выходил на поле. А в игре против "Шальке" украинец совсем не попал в заявку.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", украинский футбольный клуб из города Луганска "Заря", основанный еще в 1923 году, под главенством Юрия Вернидуба одержал верх над ровенским "Вересом" на стадионе "Славутич-Арена" в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги.


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