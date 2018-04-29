"Заря" минимально победила "Верес"

Об этом сообщает сайт "Вереса".

Противоречивый эпизод случился на седьмой минуте, когда футболист Сваток во время игры ногой разбил лицо бразильцу Жулио Сезара, но судья не зафиксировал нарушение. У бразильского футбоиста на лице отчетлио было видно кровь.

На 50 минуте Адамюк задел ногу нападающего Артема Громова во время штрафного. Арбитр определил за это штрафной и прямую красную карточку центральному защитнику "Вереса".

Далее в основном "Заря" стала активнее. На 59-й минуте Иури выбежал на встречу к Бандуре, перебросил мяч через голкипера, открыв счет - 1:0.

"Верес" после этого тщетно пытался спасти поединок. Морозенко наносил удар сопернику, Симинин пытался схитрить над Луниным, но голов фанаты больше на увидели. Отмечается, что матч в родном Запорожье против "Зари" стал первым во главе "Вереса" для главного тренера Андрея Демченко.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка забил единственный гол в мачте против "Боруссии".