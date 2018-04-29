22:16 29.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Заря" минимально победила "Верес"

Украинский футбольный клуб из города Луганска "Заря", основанный еще в 1923 году, под главенством Юрия Вернидуба одержал верх над ровенским "Вересом" на стадионе "Славутич-Арена" в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает сайт "Вереса".

Противоречивый эпизод случился на седьмой минуте, когда футболист Сваток во время игры ногой разбил лицо бразильцу Жулио Сезара, но судья не зафиксировал нарушение. У бразильского футбоиста на лице отчетлио было видно кровь.

На 50 минуте Адамюк задел ногу нападающего Артема Громова во время штрафного. Арбитр определил за это штрафной и прямую красную карточку центральному защитнику "Вереса".

Далее в основном "Заря" стала активнее. На 59-й минуте Иури выбежал на встречу к Бандуре, перебросил мяч через голкипера, открыв счет - 1:0.

"Верес" после этого тщетно пытался спасти поединок. Морозенко наносил удар сопернику, Симинин пытался схитрить над Луниным, но голов фанаты больше на увидели. Отмечается, что матч в родном Запорожье против "Зари" стал первым во главе "Вереса" для главного тренера Андрея Демченко.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка забил единственный гол в мачте против "Боруссии".


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