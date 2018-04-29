Беленюк не будет участвовать ни в каких чемпионатах на территории РФ

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Сообщается, что поездка в Россию была отменена за неделю до начала официальных соревнований. Сам Жан утверждает, что даже в условиях войны он готов был гордо поднять украинский флаг и показать наилучшие результаты. Беленюк верит, что рано или поздно политическая ситуация в России измениться, но вот необходимая сила спортсменов может исчезнуть, и это печально.

"Честно признаюсь, невзирая на то, что улыбаюсь на фото, внутри "скребут кошки", мужчины должны уметь порой скрыть свои истинные эмоции", - отмечает украинский борец.

Напомним, что недавно Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам принимать участие в турнирах и чемпионатах на территории страны-агрессора.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинские борцы Жан Беленюк (греко-римский стиль) и Юлия Ткач (вольный стиль) помогли команде одержать победу в турнире в составе команды AKS Madej.