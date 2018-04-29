03:00 29.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Беленюк не будет участвовать ни в каких чемпионатах на территории РФ

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк отказался принимать участие в ЧМ по борьбе, который в этом году будет проходить в России. 

Беленюк не будет участвовать ни в каких чемпионатах на территории РФ

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Сообщается, что поездка в Россию была отменена за неделю до начала официальных соревнований. Сам Жан утверждает, что даже в условиях войны он готов был гордо поднять украинский флаг и показать наилучшие результаты. Беленюк верит, что рано или поздно политическая ситуация в России измениться, но вот необходимая сила спортсменов может исчезнуть, и это печально. 

"Честно признаюсь, невзирая на то, что улыбаюсь на фото, внутри "скребут кошки", мужчины должны уметь порой скрыть свои истинные эмоции", - отмечает украинский борец. 

Напомним, что недавно Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам принимать участие в турнирах и чемпионатах на территории страны-агрессора.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинские борцы Жан Беленюк (греко-римский стиль) и Юлия Ткач (вольный стиль) помогли команде одержать победу в турнире в составе команды AKS Madej. 


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