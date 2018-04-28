Украинец Постол проведет бой с шотландским боксером

Об этом сообщает Тhe Ring.

По словам представителей Тейлора, победитель данного поединка станет обязательным претендентом на титул WBC.

Виктор Постол заявил, что рад такому шансу, хотя поединок предстоит против сложного соперника. Он добавил, нужно будет действовать остро потому, что у Тейлора построена достойная аматорская карьера, он обладает мощными ударами, меняет стойки по ходу боя.

Как утверждает украинский боксер, выигрыш в этом бое поможет ему сделать еще один шаг к своей цели стать чемпионом мира, и пускай победит сильнейший.

Отмечается, что в весовой категории до 63,5 кг чемпионскими поясами WBC в данный момент владеют сразу три боксера: Хосе Карлос Рамирес (чемпион WBC), Реджис Прогрейс (временный чемпион WBC) и Майки Гарсия (обладатель пояса WBC Diamond).

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинский боксер, чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик в молодости едва ли не стал грабителем.